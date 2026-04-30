الطاقة الدولية تحذر العالم من "أكبر" أزمة طاقة في التاريخ

شفق نيوز- باريس

حذر مدير وكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول، يوم الخميس، من أن العالم يواجه أكبر أزمة طاقة في التاريخ، في ظل الارتفاع الحاد بأسعار النفط والاضطرابات المتصاعدة المرتبطة بالحرب مع إيران.

وقال بيرول، خلال مؤتمر في باريس، إن "العالم يواجه أكبر أزمة طاقة على الإطلاق بسبب الاضطرابات الناجمة عن الحرب مع إيران"، مبيناً أن "أسواق النفط والغاز تمر بتحديات وصعوبات بالغة".

وأضاف أن "سعر النفط تجاوز 120 دولاراً للبرميل، ما يفرض ضغوطاً كبيرة على كثير من البلدان"، مؤكداً أن "العالم يواجه تحدياً كبيراً على صعيدي الاقتصاد والطاقة".

إلى ذلك، نقلت شبكة "سي إن إن" عن رئيس الوكالة الدولية للطاقة رافايل ماريانو غروسي، أن "الاقتصاد العالمي انزلق إلى أزمة كبرى نتيجة الارتفاع الحاد في أسعار النفط".