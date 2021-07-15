الطاقة الدولية تتوقع ارتفاع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون خلال 2021

شفق نيوز/ توقعت وكالة الطاقة الدولية يوم الخميس، ارتفاع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 3.5٪ في عام 2021 وبنسبة 2.5٪ في عام 2022.

وقالت وكالة الطاقة الدولية في تقرير لها إن "الطلب العالمي على الكهرباء ينمو بوتيرة أسرع من إمكانية نشر طاقة متجددة وسيتطلب المزيد من الطاقة لتوليدها من حرق الوقود الأحفوري".

وتابعت إنه "بعد الانخفاض بنحو 1٪ في عام 2020 عندما أدى جائحة كوفيد -19 إلى كبح النشاط الصناعي في جميع أنحاء العالم ، من المقرر أن ينمو استهلاك الطاقة بما يقرب من 5٪ في عام 2021 وبنسبة 4٪ في عام 2022 مع تعافي الاقتصادات.

وأشارت الى أنه "سيتعين تلبية ما يقرب من نصف الزيادة عن طريق حرق الوقود الأحفوري، ولا سيما الفحم ، مما قد يدفع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من القطاع إلى مستويات قياسية في عام 2022 ، مضيفة أنها تتوقع طلبًا قويًا بشكل خاص في منطقة آسيا والمحيط الهادئ ، في المقام الأول الصين والهند".

وتوقعت أن "تزيد انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن حرق الفحم والغاز بنسبة 3.5٪ في عام 2021 وبنسبة 2.5٪ في عام 2022".

كما أشارت وكالة الطاقة الدولية إلى أن البرودة الشديدة والحرارة والجفاف تسببت في انقطاع إمدادات الكهرباء هذا العام ، ولا سيما أزمة الكهرباء في تكساس في شباط.