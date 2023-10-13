الضفة تلتحق بغزة.. استهدافات واقتحامات واسعة لمستوطنات غلاف جنين

شفق نيوز/ اعلنت الفصائل الفلسطينية، يوم الجمعة، بدء حملة استهدافات واقتحامات واسعة لمستوطنات غلاف جنين والحواجز العسكرية في الضفة الغربية.

وقالت سرايا القدس - كتيبة جنين، في بيان، "نعلن بدء حملة استهدافات واقتحامات واسعة لمستوطنات غلاف جنين والحواجز العسكرية رداً على العدوان".

في السياق، قالت قوات العاصفة - الجناح العسكري لحركة فتح، في الضفة الغربية لفلسطين، "يقوم مقاومونا مع فصائل أخرى بالاشتباك واقتحام المستوطنات المقامة في جنين ضمن "طوفان الأقصى".

واطلقت السبت الماضي حركة حماس عبر جناحها العسكري كتائب القسام ، عملية "طوفان الاقصى"، ضد المستوطنات الاسرائيلية في غلاف غزة والتي ادت الى مقتل 1500 جندي ومستوطن وإصابة اكثر من 3 الاف.