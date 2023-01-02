الضباب يمنع أكثر من 20 طائرة من الهبوط في مطار إسطنبول

شفق نيوز/ تم تحويل أكثر من 20 رحلة جوية إلى مطار إسطنبول الجديد بسبب الضباب الكثيف، والتي كانت من المقرر أن تحط في مطار صبيحة كوكجن الدولي بإسطنبول.

وقالت وكالة "دوغان" التركية، اليوم الاثنين: "تم تحويل 22 طائرة كان من المفترض أن تهبط في الصباح في مطار صبيحة كوكجن شرقي المدينة إلى مطار إسطنبول الجديد".

وبحسب الخدمة الصحفية لمطار صبيحة كوكجن، فإن مدرج المطار مغلق لاستقبال الطائرات، وتنطلق الرحلات من المرفأ الجوي في الوضع العادي بعد ساعة من الراحة.

وقالت الخدمة الصحفية في المطار: "نتوقع أن يستأنف العمل بالطريقة المعتادة الساعة 10:00 (يتزامن الوقت مع توقيت موسكو).

وبسبب الضباب الكثيف، تم تعليق حركة السفن في مضيق الدردنيل في وقت سابق.