"الضباب الدخاني" يشل حركة الطيران في الهند

شفق نيوز/ حيث تراجعت مستويات الرؤية بشكل حاد في العاصمة الهندية دلهي، يوم الجمعة، ما أدى إلى تعطل الرحلات الجوية في المطار الرئيسي.

وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية تحذيراً باللون البرتقالي، مشيرة إلى توقعات بضباب دخاني كثيف إلى شديد الكثافة سيؤثر على حركة الملاحة الجوية، والطرق السريعة، وخطوط السكك الحديدية.

وأفادت الهيئة بأن الظروف الجوية القاسية قد تستمر في التأثير على العاصمة خلال اليوم.

وأعلنت سلطات المطارات عبر منصة "إكس" أن الضباب الكثيف تسبب في تعطيل حركة إقلاع الطائرات، محذرة من أن الطائرات التي تفتقر إلى أنظمة الملاحة المتقدمة قد تواجه تحديات في الهبوط الآمن.

كما أوضحت شركة "إنديجو"، وهي أكبر شركة طيران في الهند، أن الضباب الدخاني يعيق بشكل كبير حركة الطيران في دلهي، مشيرة إلى احتمال إلغاء بعض الرحلات نتيجة لهذه الظروف الجوية الصعبة.

وفي سياق متصل، أظهرت بيانات مجموعة (آي. كيو إير) لمراقبة جودة الهواء أن دلهي تحتل المرتبة الثانية عالميًا بين أكثر العواصم تلوثًا، حيث تفاقم الضباب الدخاني منذ بداية الشتاء.

وحذرت هيئة مكافحة التلوث الهندية من أن جودة الهواء في المدينة وصلت إلى مستويات "خطيرة"، حيث بلغ مؤشر جودة الهواء 408 نقاط صباح اليوم، وهو مستوى يعكس تدهوراً حاداً في نوعية الهواء.

وتؤكد هذه الظروف على التحديات البيئية والصحية التي تواجهها العاصمة الهندية، مع دعوات متزايدة لاتخاذ إجراءات فورية لتحسين جودة الهواء وحماية الصحة العامة.