الصين: 13 ألف وفاة مرتبطة بـ"كورونا" في أسبوع

شفق نيوز/ أبلغت الصين عن تسجيلها 13 ألف وفاة على صلة بـ"كوفيد - 19" في المستشفيات بين 13 و19 يناير/ كانون الثاني الجاري، فيما قال مسؤول صحي، إن "الغالبية العظمى من السكان" أصيبوا بالوباء.

وأوضح "المركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها" في بيان، أنه توفي خلال هذه الفترة 681 مريضاً في المستشفى، بعد تعرّضهم لفشل تنفسي بسبب كوفيد، و11977 بسبب أمراض أخرى مرتبطة بالفيروس. وهذه الأعداد لا تشمل من قضوا بـكورونا في منازلهم.

وامس السبت، قالت الحكومة الصينية، إن الأسوأ قد انتهى في معركتها ضد كوفيد-19، وذلك قبيل ما يُتوقع أن يكون أحد أكثر أيام السفر ازدحاما منذ سنوات، في حركة تنقل كبيرة للناس تغذي المخاوف من زيادة أخرى في عدد الإصابات.

وكانت الصين أبلغت، في منتصف يناير، بعد أكثر من شهر من إلغاء القيود الصحية، عن تسجيلها حوالي 60 ألف وفاة مرتبطة بكوفيد في المؤسسات الطبية في البلاد بين 8 ديسمبر/ كانون الأول 2022 و12 يناير 2023، وهي حصيلة يعتقد أنها لا تعكس العدد الفعلي الأعلى للوفيات، على ما استنتجت وكالة الصحافة الفرنسية.

وبحسب شركة "إيرفينيتي" البريطانية للتحليلات الطبية، يتوقّع أن يرتفع العدد اليومي للوفيات بـ كوفيد في الصين إلى نحو 36 ألفاً لمناسبة عطلة رأس السنة القمرية.

وقدرت الشركة أيضاً، أن أكثر من 600 ألف شخص قضوا بسبب المرض منذ ألغت الصين القيود في ديسمبر / كانون الأول الماضي.

وسافر عشرات الملايين عبر البلاد في الأيام الأخيرة إلى ديارهم لاحتفالات رأس السنة الجديدة الأحد، ما زاد المخاوف من ارتفاع حاد في عدد الإصابات مجددا.

وتتوقّع سلطات النقل الصينية أن يبلغ عدد الرحلات حتى فبراير (شباط) أكثر من ملياري رحلة. لكن رغم أن هذه التحركات الجماعية قد تعزز انتقال العدوى، فإن "موجة الوباء الحالية أصابت حوالي 80 في المائة من السكان" على ما قال كبير خبراء الأوبئة في "المركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها" و زونيو، في رسالة نُشرت على شبكة «ويبو» الصينية للتواصل الاجتماعي السبت.

وأضاف: "على المدى القصير، على سبيل المثال، في الشهرين أو الأشهر الثلاثة المقبلة، فإن احتمال (...) حدوث موجة وبائية ثانية في البلاد ضئيل جداً".