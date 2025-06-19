الصين وروسيا تؤكدان على ضرورة وقف التصعيد بين إسرائيل وإيران

شفق نيوز/ أكد الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين، والصيني شي جين بينغ، يوم الخميس، على ضرورة وقف التصعيد العسكري بين إسرائيل وإيران، مشددان على أن قضايا الشرق الأوسط لا تُحلّ عسكرياً.

وذكر موقع "RT عربية" الروسي أن اتصالاً هاتفياً جرى بين الرئيسين الروسي والصيني اتفقا خلاله على توجيه الجهات المعنية في البلدين لتعزيز التواصل وتبادل المعلومات حول التصعيد بين إيران وإسرائيل.

وقال مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، إن الرئيسين اتفقا على إصدار تعليمات للجهات والهيئات المختصة في كلا البلدين خلال الأيام القليلة المقبلة للقيام بأكثر الاتصالات كثافة وتبادل المعلومات والآراء الممكنة.

وشدد الجانبان أن موسكو وبكين تنطلقان من أن تسوية الوضع في الشرق الأوسط لا يمكن التوصل إليها بالقوة، حسب ما أكده أوشاكوف.

كما أكد الرئيسان على تمسك بلادهما بنهج متطابق، وعبرا عن الإدانة الشديدة لتصرفات إسرائيل التي تنتهك بها ميثاق الأمم المتحدة.

ورأى الرئيس الصيني أن جهود الوساطة الروسية في الصراع بين إيران وإسرائيل ستساهم في خفض التصعيد.

كما أكد بوتين "استعداد روسيا لبذل جهود وساطة في الشرق الأوسط عند الضرورة".

ووصف أوشاكوف المحادثة بين الرئيسين بأنها "ودية وبنّاءة"، وتناولت بشكل رئيسي الوضع المتفاقم في منطقة الشرق الأوسط.