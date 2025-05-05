الصين.. مصرع 9 وإصابة 70 في غرق مركبين سياحيين

شفق نيوز/ لقي 9 أشخاص مصرعهم وأصيب 70 آخرون، جراء غرق مركبين كانا ينقلان سياحاً عبر نهر في جنوب غرب الصين، وفق ما أعلنت وكالة "شينخوا" الرسمية، اليوم الاثنين.

وذكرت "شينخوا" نقلاً عن مصادر محلية، أن نحو 84 شخصاً سقطوا في الماء بعدما انقلب المركبان في نهر بمدينة تشينشي بمقاطعة قويتشو.

وأوضحت وسائل الإعلام الرسمية أن الحصيلة حتى صباح اليوم بلغت 9 قتلى، فيما نُقل 70 شخصاً إلى المستشفيات، بينما لم يتعرض 4 آخرون لأي إصابة. ولا يزال شخص واحد في عداد المفقودين.

ودعا الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى بذل "كل الجهود" للعثور على المفقودين ومعالجة الجرحى، مشدداً على "أهمية تعزيز التدابير الأمنية في التجمعات السياحية" وغيرها من "الأماكن العامة الواسعة"، بحسب ما نقلته "شينخوا".

وفي السياق، توجه نائب رئيس الوزراء الصيني جانغ غووكينغ إلى موقع الحادث للإشراف على عمليات الإغاثة والإنقاذ.

وبحسب قناة "سي سي تي في"، أظهر التحقيق أن المركبين لم يكونا محملين بأكثر من طاقتهما الاستيعابية من الركاب عند وقوع الحادث.

ويأتي هذا الحادث بعد نحو شهرين من حادثة مماثلة أسفرت عن مقتل 11 شخصاً في مقاطعة هونان (وسط الصين) إثر اصطدام عبارة بسفينة لتنظيف آثار الهيدروكربونات.