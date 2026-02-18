الصين.. مصرع 12 شخصاً بانفجار متجر للألعاب النارية

شفق نيوز- بكين

أعلن التلفزيون المركزي الصيني، يوم الأربعاء، مصرع 12 شخصاً بانفجار في متجر لبيع الألعاب النارية في مقاطعة هوبي.

وأشار إلى أن الانفجار تسبب بحريق امتد على مساحة 50 متراً مربعاً من موقع الكارثة.

ووقوع الانفجارات المتعلقة بالألعاب النارية ليس أمراً نادر الحدوث في الصين، حيث تستخدم الألعاب النارية على نطاق واسع وبشكل عشوائي خلال الاحتفال بمناسبات مثل عطلة السنة القمرية الجديدة التي بدأت أمس الثلاثاء.

والأحد الماضي، قُتل ثمانية أشخاص وأصيب اثنان آخران جراء انفجار وقع في متجر للألعاب النارية في مقاطعة جيانغسو شرق الصين، فيما أوضحت السلطات أن "سوء استخدام" ألعاب نارية من جانب شخص أو أكثر تسبب في الانفجار.

وفي شهر حزيران/ يونيو 2025، أسفر انفجار في مصنع للألعاب النارية في مقاطعة هونان عن وفاة تسعة وإصابة 26.

وحظرت بعض المدن الصينية الألعاب النارية بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة وتلوث الهواء، لكن هذه الإجراءات أثارت جدلاً لأن الألعاب النارية، التي يعتقد أنها تخيف الأرواح الشريرة، لا تزال عنصراً أساسياً في احتفالات السنة القمرية الجديدة.