الصين: لم نزود روسيا أو أوكرانيا بالأسلحة قط

شفق نيوز/ قال وزير الدفاع الصيني دونغ جون، خلال كلمة ألقاها في منتدى حوار شانغريلا في سنغافورة، إن بلاده لم تصدر قط الأسلحة والمعدات الحربية إلى روسيا أو أوكرانيا.

وشدد الوزير الصيني، على أن بلاده، تفرض رقابة صارمة على تصدير السلع ذات الاستخدام المزدوج.

وأضاف: "لم نقم مطلقا بتزويد أي طرف من أطراف النزاع في أوكرانيا بالأسلحة. لقد وضعنا ضوابط صارمة على تصدير البضائع ذات الاستخدام المزدوج، ولم نفعل أبدا أي شيء يمكن أن يؤجج الوضع".

وقمة الأمن الآسيوي "حوار شانغريلا"، هي منتدى أمني حكومي دولي سنوي يعقده المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية (IISS)، ويحضره وزراء الدفاع وغيرهم من القادة العسكريين من 28 دولة من منطقة آسيا والمحيط الهادئ. ويأخذ المنتدى اسمه من فندق شانغريلا في سنغافورة، حيث يقام منذ عام 2002.