الصين لترمب: أطلق سراح مادورو وزوجته فوراً

شفق نيوز- بكين

أعربت وزارة الخارجية الصينية، يوم الأحد، عن قلقها الشديد حيال قيام الولايات المتحدة باحتجاز الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته ونقلهما إلى خارج بلادهما.

وأكدت الخارجية الصينية في بيان أن "هذا الإجراء يُعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وللأعراف الأساسية التي تحكم العلاقات الدولية، ويتعارض مع أهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة".

ودعت الصين الولايات المتحدة إلى "ضمان السلامة الشخصية لمادورو وزوجته، والإفراج عنهما فورا"، مشددة على ضرورة "معالجة القضايا الخلافية عبر الحوار والوسائل الدبلوماسية، بما يسهم في الحفاظ على الاستقرار الدولي واحترام سيادة الدول".

وتصاعد الدخان من حصن تيونا، الحامية العسكرية الرئيسية في كاراكاس، فنزويلا، بعد سماع دوي انفجارات متعددة وتحليق طائرات فوق المنطقة أمس السبت.

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أن الولايات المتحدة شنت هجومًا واسع النطاق على فنزويلا، وأن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس قد احتجزا ونُقلا خارج البلاد.

وأفادت وسائل إعلام بوقوع انفجارات في كاراكاس، وزعمت أن العملية نُفذت من قبل عناصر من وحدة "دلتا فورس" النخبوية.

ونفت السلطات الفنزويلية معرفتها بمكان وجود مادورو، وطالبت بتأكيد أنه على قيد الحياة، ونشر ترامب لاحقًا صورة زعم أنها تُظهر مادورو على متن سفينة أميركية.

ووصف عدد من أعضاء الكونغرس الأميركي العملية بأنها غير قانونية، بينما صرحت الإدارة بأن "مادورو سيُحاكم".

وأعلنت وزارة الخارجية الفنزويلية عزمها التوجه إلى المنظمات الدولية بشأن تصرفات واشنطن، وطلبت عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي.

وأعربت وزارة الخارجية الروسية عن تضامنها مع الشعب الفنزويلي، وأكدت موسكو قلقها البالغ إزاء التقارير التي تفيد بترحيل مادورو وزوجته قسرًا من البلاد في إطار الهجوم الأميركي.

ودعت موسكو إلى إطلاق سراح مادورو وزوجته، ومنع أي تصعيد إضافي للوضع في فنزويلا.