الصين.. إعصار "راغاسا" يخلف 32 قتيلاً وجريحاً وإجلاء 1.89 مليون مواطن

شفق نيوز- الصين

أعلنت السلطات الصينية، يوم الأربعاء، عن مصرع 14 شخصاً وإصابة 18 آخرين فيما تم إجلاء أكثر من 1.89 مليون مواطن بسبب إعصار "راغاسا" الذي ضرب جزيرة تايوان.

وبحسب السلطات، ما يزال نحو 100 شخص محاصرين في انتظار الإنقاذ، بحسب مركز عمليات الطوارئ في الجزيرة.

وتواصل التيارات الهوائية الخارجية للإعصار، ضرب المناطق الشرقية والشمالية والجنوبية الساحلية في تايوان، مسببة أمطاراً غزيرة. وبعد ظهر يوم أمس الثلاثاء، فاض سد عند بحيرة حاجزة في محافظة هوالين، ما أدى إلى حدوث فيضانات.

ووصل الإعصار "راغاسا"، وهو الإعصار رقم 18 لهذا العام، إلى اليابسة في مقاطعة قوانغدونغ جنوبي الصين في نحو الساعة الخامسة من مساء اليوم، حسبما أفاد مركز الأرصاد الجوية في المقاطعة.

وقد ضرب الإعصار جزيرة هايلينغ التابعة لمدينة يانغجيانغ بمقاطعة قوانغدونغ، وتصل سرعة الرياح القصوى قرب مركز الإعصار إلى 40 متراً في الثانية.

وحتى الساعة العاشرة من مساء أمس الثلاثاء، تم إجلاء أكثر من 1.89 مليون ساكن محلي إلى أماكن آمنة في جميع أنحاء المقاطعة.

وتتوقع سلطات الأرصاد الجوية أن يواصل "راغاسا" تحركه باتجاه الغرب بسرعة تصل نحو 20 كيلومتراً في الساعة ثم يضعف تدريجياً.

وخصصت السلطات الصينية يوم أمس نحو 60 ألف وحدة من إمدادات الإغاثة المركزية من الكوارث لمقاطعة قوانغدونغ بجنوبي البلاد مع اقتراب الإعصار "راغاسا" من اليابسة.

وأشارت وزارة إدارة الطوارئ إلى أن حزم الإغاثة من الكوارث، التي تضم خياماً وأسرّة قابلة للطي وألحفة صيفية ومعدات الإضاءة في حالات الطوارئ ومجموعات طوارئ مخصصة للعائلات، ستدعم الجهود المحلية للإغاثة من الكوارث ومساعدة المتضررين.

وتم تخصيص مواد الإغاثة بشكل مشترك من قبل مكتب اللجنة الوطنية للوقاية من الكوارث والتخفيف والإغاثة منها ووزارة إدارة الطوارئ والهيئة الوطنية للغذاء والاحتياطيات الإستراتيجية.

وفي اليوم نفسه، رفع المقر الوطني الصيني لمكافحة الفيضانات والإغاثة من الجفاف الاستجابة الطارئة للإعصار إلى المستوى الثالث في مقاطعتي قوانغدونغ وهاينان لمواجهة الإعصار "راغاسا".

ولفتت وزارة إدارة الطوارئ إلى أنه من المتوقع أن يهبط الإعصار القوي على اليابسة على طول سواحل مقاطعة قوانغدونغ بين مدينتي تشوهاي وتشانجيانغ من منتصف النهار إلى وقت لاحق من اليوم الأربعاء.

وعُلقت الدراسة والإنتاج والنقل العام والأعمال التجارية اليوم الأربعاء في أجزاء من مقاطعة قوانغدونغ بجنوبي الصين مع اقتراب الإعصار "راغاسا".

ووفقاً لمقر مكافحة الفيضانات والجفاف والأعاصير في مدينة تشانجيانغ، أوقفت المدارس الدراسة حوالي الساعة الثالثة عصر يوم الثلاثاء الماضي كإجراء احترازي.

وبدءاً من الساعة الثالثة عصر اليوم الأربعاء، سيُعلّق العمل والإنتاج والنقل العام والأعمال التجارية في جميع أنحاء تشانجيانغ.

وأشارت السلطات المحلية إلى أن الإدارات المعنية بالمياه والكهرباء والغاز والاتصالات والرعاية الطبية والاستجابة للطوارئ ستظل عاملة، وحثت على تعليق جميع الأنشطة الأخرى التي قد تشكّل مخاطر على السلامة أو تعرّض الموظفين للخطر بسبب الإعصار.

ودخل الإعصار "راغاسا"، بحر الصين الجنوبي في وقت متأخر من يوم الاثنين الماضي، وكان على بعد نحو 170 كيلومتراً جنوب شرق مدينة يانغجيانغ في الساعة العاشرة من صباح اليوم الأربعاء.

ومن المتوقع أن يتحرك الإعصار باتجاه الشمال الغربي بسرعة 20 كيلومتراً في الساعة، ويصل إلى اليابسة مساء اليوم الأربعاء على طول المناطق الساحلية بين يانغجيانغ وتشانجيانغ.

وأبقى المركز الوطني للأرصاد الجوية في الصين اليوم الأربعاء على إنذار باللون البرتقالي، وهو ثاني أعلى مستوى في نظام التحذير من الطقس السيئ المؤلف من أربعة مستويات بالبلاد، حيث من المتوقع أن يجلب الإعصار أمطاراً غزيرة ورياحاً قوية.