الصين.. طلّق زوجته فقتل وأصاب نحو 80 شخصاً

شفق نيوز/ أعلنت السلطات الصينية، يوم الثلاثاء، أن رجلاً داهم مركزاً رياضياً بسيارته وتسبب بمقتل وإصابة نحو 80 شخصاً بعضهم بجروح خطيرة، بسبب طلاقه لزوجته.

وقالت الشرطة الصينية أن الرجل مصاب باضطراب نفسي بسبب طلاقه، وقام باقتحام مركز للألعاب الرياضية جنوبي البلاد، وصدم بسيارته عدداً كبيراً من الأشخاص الذين كانوا يمارسون الرياضة، ما أسفر عن مقتل 35 شخصاً وإصابة 43 آخرين بجروح خطيرة.

واحتجزت الشرطة الرجل البالغ من العمر 62 عاماً، بعد وقت قصير من الهجوم الذي وقع في مدينة تشوهاي، جنوبي الصين.

وتستضيف المدينة حالياً المعرض الأول للطيران الذي يقيمه جيش التحرير الشعبي سنوياً، والذي افتتح اليوم الثلاثاء.

وتم تداول مقاطع مصورة للحادث عبر منصة التواصل الاجتماعي "إكس".

وقالت امرأة، في أحد المقاطع المصورة التي شاركها المدون الإخباري والمعارض لي يينج: "قدمي مكسورة".

ويظهر نفس المقطع رجل إطفاء يجري عملية إنعاش قلبي رئوي لأحد المصابين، بينما طلب من الآخرين المغادرة.