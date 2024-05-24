الصين.. رجل خمسيني يقتل 8 أشخاص طعناً بسكين

شفق نيوز/ أفادت السلطات الصينية، يوم الجمعة، بمقتل وإصابة تسعة أشخاص طعناً بسكين بهجوم نفذه رجل خمسيني يعاني من مشاكل نفسية.

وذكرت وكالة "فرانس برس"، بأن حادث الطعن وقع صباح يوم أمس الخميس في مدينة شياوغان في مقاطعة هوبي، وأسفر عن مقتل ثمانية أشخاص وإصابة آخر بجروح ليست خطرة.

وأشارت إلى أنّ الشرطة ألقت القبض على المشتبه فيه وهو رجل يبلغ من العمر 53 عاماً، مبينة أن المشتبه به، عُولج في السابق من مشاكل نفسية.

وشهدت الصين موجة من هجمات الطعن خلال السنوات الأخيرة، في وقت تعدّ فيه حوادث إطلاق النار نادرة للغاية في هذا البلد الذي يحظر على مواطنيه امتلاك أسلحة نارية.

والإثنين الماضي، قتلت امرأة تحمل سكيناً شخصين، وجرحت 4 آخرين، في مدرسة ابتدائية في مقاطعة جيانغشي وسط البلاد.

كذلك، أدّى هجوم بسكين، في مطلع أيار/ مايو الجاري، إلى مقتل شخصين، وإصابة 21 آخرين بجراح في مستشفى في إقليم يونّان (جنوب غرب).

وفي آب/ أغسطس 2023، قتل رجل له تاريخ من الاضطرابات العقلية شخصين، وأصاب 7 آخرين في هجوم بسكين في المقاطعة نفسها.