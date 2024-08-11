الصين تؤكد دعمها لإيران في الدفاع عن سيادتها وأمنها

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الخارجية الصينية، يوم الأحد، عن دعمها لإيران في الدفاع عن سيادتها وأمنها ضد اعتداءات، وذلك على خلفية قيام إسرائيل باغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية بصاروخ موجه استهدف مقر إقامته في العاصمة طهران أواخر الشهر الماضي.

وذكرت وكالة "رويترز" أن الخارجية الصينية أفادت في بيان بأن الوزير وانغ يي، قال في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الإيراني بالوكالة علي باقري كني، إن بكين تدعم طهران في الدفاع عن "سيادتها وأمنها وكرامتها الوطنية".

وكرر وانغ يي خلال الاتصال إدانة بكين لاغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران يوم 31 تموز/ يوليو الماضي، قائلاً إن الضربة انتهكت سيادة إيران، وهددت الاستقرار الإقليمي.

وتتهم إيران وحركة حماس إسرائيل باغتيال هنية، ولم تعلن إسرائيل، أو تنفِ المسؤولية عن قتله، الذي أثار مخاوف من تحول الحرب بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة إلى حرب أوسع نطاقا في الشرق الأوسط.

وتوعدت إيران بإنزال "عقاب صارم" بإسرائيل بسبب عملية الاغتيال.

ووفق وكالة "رويترز" فقد نقل بيان وزارة الخارجية الصينية عن وانغ قوله لباقري كني إن اغتيال هنية "قوَض بشكل مباشر عملية التفاوض بشأن وقف إطلاق النار في غزة وقوَض السلام والاستقرار في المنطقة".

وأضاف وانغ بحسب البيان "الصين تدعم إيران في الدفاع عن سيادتها وأمنها وكرامتها الوطنية وفقا للقانون، وفي جهودها الرامية للحفاظ على السلام والاستقرار الإقليميين، وهي مستعدة للحفاظ على تواصل وثيق مع إيران".

ورشح الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان اليوم، عباس عراقجي لتولي منصب وزير الخارجية، وكان عراقجي كبير المفاوضين في المحادثات النووية بين طهران والقوى العالمية من عام 2013 إلى عام 2021.