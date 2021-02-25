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الصين توافق على لقاحين محليين آخرين للوقاية من كورونا

Category: عربي ودولي

Date: 2021-02-25T16:43:26+0000
الصين توافق على لقاحين محليين آخرين للوقاية من كورونا

شفق نيوز/ قالت الإدارة الوطنية للمنتجات الطبية في الصين، اليوم الخميس، إنها وافقت على الاستخدام العام للقاحين آخرين للوقاية من فيروس كورونا، ليصل عدد اللقاحات المنتجة محليًا التي تحظى بالموفقة في البلاد إلى 4.

واللقاحان الجديدان من إنتاج "كانسينو بيولوجيكس"، ومعهد ووهان للمنتجات البيولوجية التابع لمجموعة الصين الوطنية للصناعات الدوائية (سينوفارم)، وسينضمان إلى اللقاح الذي تنتجه "سينوفاك بيوتيك"، الذي نال الموافقة هذا الشهر، ولقاح آخر من إنتاج وحدة بكين التابعة لـ "سينوفارم"، والذي حصل على الموافقة العام الماضي.

ولم توافق الصين حتى الآن على أي لقاحات لفيروس كورونا من إنتاج شركات أدوية غربية.

ويمكن تخزين اللقاحات الصينية الأربعة في درجات تجميد عادية، مما قد يجعلها خيارًا مناسبًا للدول النامية التي قد تجد صعوبة في توزيع لقاحي "فايزر" و"مودرنا" اللذين يتطلبان برودة أكبر عند التخزين طويل الأجل.

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