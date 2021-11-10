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الصين تواجه أسوأ موجة صقيع منذ 70 عاما

Category: عربي ودولي

Date: 2021-11-10T19:31:29+0000
الصين تواجه أسوأ موجة صقيع منذ 70 عاما

شفق نيوز/ لقى شخص على الأقل مصرعه، الأربعاء، إثر موجة صقيع غير معتادة تضرب شمال شرقي الصين صُنفت بأنها الأسوأ منذ 70 عاما.

وأفادت شبكة "سي سي تي في" الصينية، بأن أول ضحية جراء موجة الصقيع سقط في مدينة تونغلياو التي استمر نزول الثلوج فيها لنحو 46 ساعة متواصلة، دون مزيد من التفاصيل.

وأوضحت الشبكة أن الثلوج في إقليمي لياونينغ ومونغوليا وصل ارتفاعها إلى 50 سنتيمترا.

وتسببت موجة الصقيع التي تضرب الصين حاليا في غلق الطرقات وتعطيل المدارس وتوقف خدمة القطارات.

وتعد هذه الموجة هي الأسوأ والأطول مدة التي تضرب الصين منذ عام 1951، حسب المصدر ذاته.

يشار أن موجة الصقيع بدأت بشكل مفاجئ وفي وقت مبكر عن موعدها وتزيد خلالها المخاوف من نقص إمدادات الغذاء والطاقة.

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