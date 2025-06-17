الصين تنتقد سياسات ترامب في حرب إيران وإسرائيل: يصب الزيت على النار

شفق نيوز/ انتقدت الصين، يوم الثلاثاء، سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، متهمة إياه بـ"صب الزيت على النار" في النزاع المتصاعد بين إسرائيل وإيران، خاصة بعدما دعا إلى "إخلاء طهران فوراً".

وبحسب "فرانس برس"، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، غوه جياكون، خلال مؤتمر صحفي ردًّا على سؤال حول تصريح ترامب، إن "تأجيج النيران وصب الزيت وإطلاق التهديدات وزيادة الضغوط لن تساعد على تهدئة الوضع، بل ستصعد الصراع وتوسعه".

وكان الرئيس الأمريكي دعا، أمس الاثنين، إلى إخلاء العاصمة الإيرانية فورًا، في تصريح مفاجئ يأتي في ظل التصعيد المتواصل بين إسرائيل وإيران، وسط مخاوف من توسع دائرة الحرب.

وكتب ترامب على "تروث سوشيال": "كان ينبغي على إيران توقيع الاتفاق الذي طلبتُ منهم توقيعه. يا له من عار!، يا له من إزهاق للأرواح البشرية".

وأضاف: "ببساطة، لا يمكن لإيران امتلاك سلاح نووي. لقد كررت ذلك مراراً وتكراراً! على الجميع إخلاء طهران فوراً ".