الصين تلعب بـ"النار".. بايدن يعلن الاستعداد للدفاع عن تايوان "عسكرياً"

شفق نيوز/ أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، يوم الإثنين، الاستعداد للدفاع عن تايوان "عسكرياً" بوجه أي غزو صيني.

وقال بايدن في تصريحات، إن "الصين تلعب بالنار بشأن تايوان".

وأضاف، "سيكون ردنا عسكريا في حال هجوم الصين على تايوان".

من جانبها ردت وزارة الخارجية الصينية على تصريحات بايدن، ودعت الولايات المتحدة لـ"توخي الحذر عند الحديث عن قضية تايوان".

وأكد المتحدث باسم الخارجية الصينية ان "تايوان جزء من الأراضي الصينية ولا نسمح لأي دولة بالتدخل في شؤوننا الداخلية".

بدورها قالت الخارجية التايوانية إن "البلاد ستواصل تعزيز دفاعاتها وتعاونها مع العديد من الدول بما فيها الولايات المتحدة واليابان لتأمين الحماية".