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الصين تفرض عقوبات على أميركا وكندا

Category: عربي ودولي

Date: 2021-03-27T14:08:59+0000
الصين تفرض عقوبات على أميركا وكندا

شفق نيوز/ أعلنت الخارجية الصينية اليوم السبت فرض عقوبات على أشخاص وكيانات من الولايات المتحدة وكندا، وذلك ردا على العقوبات الأمريكية والكندية ضد الصين على خلفية الوضع في إقليم شينجيانغ.

وقالت الخارجية الصينية في بيان لها، إن "العقوبات تطال رئيسة اللجنة الأمريكية للحرية الدينية الدولية (USCIRF) غايل مانشين ونائب رئيس اللجنة توني بيركنز".

كما فرضت الصين عقوبات على عضو البرلمان الكندي مايكل شونغ واللجنة الفرعية لحقوق الإنسان الدولية التابعة للجنة الدائمة للشؤون الخارجية والتنمية الدولية بمجلس العموم الكندي، وفقا للبيان.

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