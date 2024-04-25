الصين تفرض "حالة التقشف" على موظفي الدولة

شفق نيوز/ فرض الحزب الشيوعي الصيني سياسة تقشف وتقليص النفقات على الموظفين العموميين بهدف توفير المال كما ترغب الحكومة المركزية في البلاد.

وذكر تقرير نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية؛ أن القادة المحليين استجابوا بسرعة لتحذير الحزب وخفضت 21 حكومة محلية على مستوى المقاطعات ميزانياتها المخصصة للسيارات الرسمية.

وتعهد حاكم مقاطعة قويتشو بخفض نفقات تشغيل إدارته بنسبة 15٪. وحث مسؤول في إقليم هونان بوسط البلاد زملاءه على أن يحترموا الجذور الثورية للحزب من خلال ضمان إنفاق منخفض.

وطلب أحد مكاتب الإحصاء في مقاطعة يونان الجنوبية من الموظفين عدم ضبط منظمات الحرارة على درجة حرارة أقل من 26 درجة مئوية، أو 79 درجة فهرنهايت، في الصيف.

وقالت السلطات في منغوليا الداخلية إن الوكالات الحكومية يجب أن تقلل من شراء معدات جديدة عن طريق إصلاح وإعادة استخدام أشياء مثل المكاتب والكراسي وأجهزة الكمبيوتر. وطلبت مدينة ييبين في جنوب غرب البلاد من المسؤولين طباعة وثائق روتينية على ورق أقل جودة، وفق التقرير.

ويعكس نطاق سياسة شد الحزام مدى تردد صدى الحقائق الاقتصادية الجديدة في الصين في مختلف أنحاء البلاد، بحسب تقرير الصحيفة.

وأطلق الزعيم الصيني شي جين بينغ في عام 2019 حملة للحد من الهدر الحكومي. وكثفت بكين جهودها في ديسمبر، وطلبت من المسؤولين تبني شد الحزام على المدى الطويل. وجاء في الاجتماع السنوي للسياسة الاقتصادية للحزب "يجب أن تعتاد وكالات الحزب والحكومة على العيش بشكل مقتصد".

وسرعان ما انتشرت مثل هذه النصائح في الرسائل الحزبية ووسائل الإعلام الحكومية، التي دعت الكوادر إلى العيش بشكل مقتصد وجعل ذلك مبدأ وسياسة يجب الالتزام بها لفترة طويلة.

وفي الأسابيع الأخيرة، أصدرت العديد من الحكومات المحلية توجيهات مفصلة حول كيفية "التعود على العيش بشكل مقتصد"، وطلبت من الموظفين توفير المال باستخدام وسائل النقل العام، وشراء قرطاسيات أرخص وطباعة المستندات بالأبيض والأسود. وتقليص رحلات العمل، فضلا عن إصلاح وإعادة استخدام الأجهزة من السيارات الرسمية إلى أثاث المكاتب.

كما شددت بكين الضوابط على الإنفاق على البنية التحتية في المناطق المثقلة بالديون، وخفضت هدف عجز الميزانية إلى 3٪ من الناتج المحلي الإجمالي لهذا العام، انخفاضا من 3.8٪ العام الماضي، في إظهار لالتزام الحكومة بالانضباط المالي.

وكانت وزارة المالية أصدرت توجيهات تحث الوكالات الحكومية على تشديد الرقابة على الإنفاق وتتبع مواردها المالية عن كثب. وعلى سبيل المثال، يجب على المسؤولين كبح جماح التكاليف المتعلقة بالسفر إلى الخارج وحفلات الاستقبال والاجتماعات الرسمية، مثل عقد الاجتماعات عبر الإنترنت بدلا من الحضور الشخصي واستخدام المرافق الحكومية بدلا من الأماكن التجارية.

واستشهدت الوكالة التأديبية للحزب بتقاليد الحزب حول الحياة البسيطة للقادة السابقين، مشيرة إلى أن ماو تسي تونغ كان قد قام بترقيع بيجامته 73 مرة، في حين استخدم شيخ ثوري آخر، هو تشن يون، نفس الحقيبة لمدة 62 عاما.

ويقول خبراء إن الحكومة المركزية تأمل أيضا في أن تساعد حملة التقشف في الجهود المبذولة لإنقاذ المناطق المثقلة بالديون وتجنب أزمة مالية أوسع.

وتنقل الصحيفة أن في أحد مصانع الحديد المملوكة للدولة في يونان، حث مسؤولو الحزب الموظفين على خفض النفقات السنوية على مياه الشرب بنسبة 30٪ من إجمالي العام الماضي البالغ 270 ألف يوان. وقالت لجنة الحزب في المصنع في إشعار "سيطروا بصرامة على استهلاك المياه المعبأة في زجاجات في كل وحدة عمل" ، وشجعت الموظفين على إحضار أكوابهم الخاصة بدلا من استخدام أكواب يمكن التخلص منها.

وأوصت الوكالة الصينية التي تشرف على المشتريات الحكومية والخدمات اللوجستية، وهي إدارة المكاتب الحكومية الوطنية، بإعادة تدوير نفايات المكاتب وتذكير الموظفين بتوفير الكهرباء والمياه.

اقترحت إحدى المقاطعات في المنطقة الشمالية من منغوليا الداخلية إرشادات نقل "خضراء" لتقليل استخدام السيارات الرسمية ، وتشجيع العاملين الحكوميين على المشي لمسافات تصل إلى كيلومتر،وركوب الدراجات عند السفر بين 2 كيلومتر و 5 كيلومترات واستخدام وسائل النقل العام لمسافات أطول.