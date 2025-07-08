الصين تفتح تحقيقاً مع عمدة ووهان السابق مركز جائحة كورونا

شفق نيوز- ووهان

أعلنت السلطات الصينية، يوم الثلاثاء، عن فتح تحقيق مع عمدة مدينة ووهان السابق تشو شيانوانغ، الذي أشرف على الاستجابة لجائحة كوفيد-19، والتي بدأت وانتشرت في العالم من تلك المدينة الصينية.

وشغل تشو شيانوانغ، منصب المسؤول الأعلى للحزب الشيوعي في إحدى المدن الصينية الكبرى بين عامي 2018 وأوائل 2021، ولعب دورا محوريا في إدارة أول تفش معروف لفيروس كوفيد-19.

وقد أعلنت هيئتان رئيسيتان لمكافحة الفساد في الصين أن تشو يشتبه في تورطه بـ"انتهاكات جسيمة للانضباط والقانون"، وهي عبارة شائعة تستخدم للإشارة إلى قضايا فساد.

وأكد بيان مشترك صادر عن لجنة الانضباط المركزية واللجنة الوطنية للرقابة أن تشو "يخضع حاليا لمراجعة انضباطية وتحقيق إشرافي".

ولم يتضمن البيان أي تفاصيل بشأن طبيعة المخالفات المنسوبة إليه أو الإطار الزمني الذي وقعت فيه.

وكان تشو قد شغل عدة مناصب رفيعة المستوى، من بينها منصب نائب رئيس لجنة إقليمية تابعة لأعلى هيئة استشارية سياسية في البلاد خلال الفترة ما بين عامي 2021 و2023.

ومنذ أكثر من عقد، أطلق الرئيس الصيني شي جين بينغ حملة موسّعة لمكافحة الفساد، إلى القضاء على الفساد بجميع مستوياته داخل الحزب الشيوعي الحاكم.

ويرى مؤيدو هذه الحملة، أنها تعزز من ممارسات الحوكمة النزيهة، بينما يعتبرها منتقدوها أداة يستخدمها شي لإقصاء خصومه السياسيين من داخل الحزب.