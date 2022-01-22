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الصين تعود لـ"المسحة الشرجية" في كشف مصابي كورونا

Category: عربي ودولي

Date: 2022-01-22T08:26:26+0000
الصين تعود لـ"المسحة الشرجية" في كشف مصابي كورونا

شفق نيوز / قررت السلطات الصحية في الصين، يوم السبت، إعادة فرض اختبار "المسحة الشرجية" للكشف عن المصابين بفيروس كورونا، في ظل تفشي متحور أوميكرون في مختلف أنحاء العالم.

ويأتي هذا القرار، قبل أسبوعين فقط من انطلاق دورة الألعاب الأولمبية الشتوية المقررة في بكين.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن "ما لا يقل عن 27 شخصا خضعوا بالفعل لاختبارات (المسحة الشرجية) داخل مبنى سكني في بكين"، حيث أصيبت امرأة تبلغ من العمر 26 عاما بالمتحور أوميكرون، وهي أول حالة مسجلة في المدينة.

وتتم الاختبارات الشرجية عن طريق إدخال قطعة قطن معقمة تصل إلى 5 سنتيمترات في المستقيم وتدويرها عدة مرات، ثم تتم إزالتها لتحليلها في المختبر.

وكانت السلطات الصينية قد ألزمت جميع الوافدين الأجانب إليها، في مارس /آذار الماضي بإجراء المسحة الشرجية المستخدمة للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المسبب لمرض (كوفيد-19).

وبررت الصين قرارها بأن المسحة الشرجية "أكثر دقة" من باقي طرق الفحص الأخرى، وعملا بالقرار الجديد، ستنشئ السلطات مراكز فحص في مطارات بكين وشنغهاي لفحص المسافرين القادمين إليها.

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