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الصين تعلن تفكك صاروخها الطائش فوق بحر العرب

Category: عربي ودولي

Date: 2021-05-09T04:55:34+0000
الصين تعلن تفكك صاروخها الطائش فوق بحر العرب

قالت السلطات الصينية إن بقايا الصاروخ سقطت بموقع على خط الطول 72.47 درجة شرقا وخط العرض 2.65 شمالا.

وبحسب التلفزيون الرسمي فقد تفكّك الصاروخ لونغ مارش بي 5  فوق بحر العرب بعد دخوله الغلاف الجوي.

وأشارت وسائل إعلام صينية  إلى أن إحداثيات سقوط بقايا الصاروخ في منطقة جنوب غربي الهند وسريلانكا. 

وأضافت أن بقايا الصاروخ الصيني الطائش سقطت في بحر العرب وكامل مكوناته تدمرت لدى عودته للأرض.

ونقلت وسائل الإعلام الصينية الرسمية عن مكتب هندسة الفضاء المأهولة الصيني قوله إن أجزاء من الصاروخ "لونج مارش 5بي" دخلت الغلاف الجوي في الساعة 10:24 صباحا بتوقيت بكين (02:24 بتوقيت جرينتش) وسقطت في موقع بخط الطول 72.47 درجة شرقا وخط العرض 2.65 شمالا.

وقال المكتب إن معظم الحطام احترق في الغلاف الجوي.

وفي واشنطن، أكدت قيادة قوة الفضاء الأميركية سقوط الصاروخ الصيني لونغ مارش بي 5 دون الإشارة لمكان سقوطه.

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