الصين تعرض ثالوثها النووي لأول مرة في عرض عسكري

شفق نيوز- بكين

كشفت الصين، يوم الأربعاء، لأول مرة عن قواتها الاستراتيجية البرية والبحرية والجوية، فيما يعرف بـ"الثالوث النووي"، خلال العرض العسكري الذي أقيم في ميدان تيانانمن بالعاصمة بكين احتفالاً بالذكرى الثمانين لانتصارها على اليابان.

وقال معلق البث إن العرض شهد مرور أول رتل من الصواريخ المزودة برؤوس نووية، حيث عُرضت للمرة الأولى صواريخ "جينجلي-1" التي تُطلق من الجو، وصواريخ "جولانغ-3" الباليستية العابرة للقارات التي تُطلق من الغواصات، إلى جانب صواريخ "دونغفنغ-61" و"دونغفنغ-31" البرية العابرة للقارات.

وأكدت وكالة أنباء "شينخوا" الرسمية أن الصين استعرضت للمرة الأولى قواتها الاستراتيجية النووية البرية والبحرية والجوية معاً، مشيرة إلى أن المنظومات الجديدة تشمل صواريخ باليستية عابرة للقارات مخصصة لردع الخصوم على مسافات بعيدة، إضافة إلى منصات صاروخية متنقلة توفر قدرة عالية على المناورة والانتشار السريع.

وجرى العرض العسكري وسط حضور رسمي كبير، ضمن فعاليات إحياء ذكرى انتصار الصين في حرب المقاومة الشعبية ضد العدوان الياباني والحرب العالمية ضد الفاشية.