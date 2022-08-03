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الصين تعد بإجراءات حاسمة رداً على زيارة بيلوسي لتايوان

Category: عربي ودولي

Date: 2022-08-03T09:38:13+0000
الصين تعد بإجراءات حاسمة رداً على زيارة بيلوسي لتايوان

شفق نيوز / توعدت وزارة الخارجية الصينية، يوم الأربعاء، بإجراءات حاسمة رداً على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي إلى تايوان.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الصينية، هوا تشوينونغ، إن "بيلوسي زارت تايوان رغم احتجاجات الصين المتكررة، وستتخذ الصين جميع الإجراءات المضادة اللازمة لحماية السيادة الوطنية وسلامة أراضيها بحزم"، دون ذكر التفاصيل".

وأضافت تشوينونغ، أن "مناورات الجيش الصيني الأخيرة لم تؤثر في حرية الملاحة في مضيق تايوان، ووصفت المناورات بأنها إجراءات مشروعة تهدف إلى ردع تايوان".

واعتبرت أن "زيارة بيلوسي إلى تايوان بعثت رسالة خاطئة للانفصاليين هناك"، مشيرة إلى أن "هذه الزيارة تنتهك مبدأ (الصين الواحدة)، وتزعزع استقرار أراضي الصين".

ولفتت تشوينونغ، إلى أن "العلاقات الصينية الأمريكية قامت على أساس مبدأ الصين الواحدة وعلى أن تايوان جزء من الصين"، مردفة بالقول: "لكن تطور علاقتنا مع واشنطن في السنوات الأخيرة لم يجعلها تكف عن ممارساتها في تايوان".

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