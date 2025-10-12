الصين تعارض بشدة الرسوم الاميركية الجديدة

شفق نيوز - متابعة

أعربت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الأحد، عن معارضتها الشديدة إزاء الرسوم الجديدة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على السلع الصينية.

وقالت الوزارة في بيان، إن ضوابط التصدير التي فرضتها على المعادن الأرضية النادرة، والتي وصفها ترامب يوم الجمعة بأنها "مفاجئة" و"عدائية للغاية"، جاءت بعد سلسلة من الإجراءات الأميركية منذ المحادثات التجارية الثنائية في مدريد الشهر الماضي.

وأشارت بكين إلى إدراج شركات صينية على قائمة سوداء تجارية أميركية وفرض واشنطن رسوم موانئ على السفن الصينية كأمثلة على ذلك.

وأضاف البيان، أن "هذه الإجراءات اضرت بشدة بمصالح الصين وقوضت أجواء المحادثات الاقتصادية والتجارية الثنائية"، مشددا أن "الصين تعارض بشدة هذه الإجراءات".

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الجمعة، أنه سيفرض رسوماً جمركية إضافية بنسبة 100% على الصين، وضوابط على تصدير البرمجيات الاستراتيجية إليها، اعتباراً من الأول من نوفمبر، وذلك بعد أن فرضت بكين قيوداً "صارمة للغاية" على تصدير المعادن النادرة.

وقال ترمب في منشور على منصة "تروث سوشال" إنه "بناء على هذا الموقف غير المسبوق، ستفرض الولايات المتحدة الأميركية رسوماً جمركية بنسبة 100% على الصين، بالإضافة إلى أي رسوم جمركية تدفعها حالياً".