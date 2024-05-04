الصين تطلق رحلة فضائية لاستكشاف الجانب "المظلم" من القمر

شفق نيوز/ أعلنت الصين، عن إطلاق مركبة فضاء غير مأهولة، في مهمة تستغرق شهرين تقريبا لإحضار عينات من الصخور والتربة من الجانب البعيد للقمر، لتصبح بذلك أول دولة تقوم بهذه المحاولة.

وانطلق الصاروخ "لونغ مارش-5"، أكبر صاروخ صيني، من مركز ونتشانغ للإطلاق الفضائي على جزيرة هاينان في جنوب الصين، على متن المسبار تشانغ آه-6 الذي يزن 8 أطنان.

ومهمة المسبار هي الهبوط في حوض أيتكين في القطب الجنوبي على الجانب البعيد من القمر، وجمع العينات وإعادتها للأرض، مما قد يجعل الصين أول دولة تحصل على عينات من الجانب "الخفي" للقمر.

وحضر الإطلاق علماء ودبلوماسيون ومسؤولون في وكالة الفضاء من فرنسا وإيطاليا وباكستان ووكالة الفضاء الأوروبية، وكلها لديها حمولات على متن "تشانغ آه-6" لدراسة القمر، حسب وكالة رويترز.

وبمجرد وصوله إلى القمر، سيقضي المسبار يومين في التنقيب عن عينات على عمق كيلومترين قبل العودة إلى الأرض، حيث من المتوقع أن يهبط في منطقة منغوليا الداخلية.