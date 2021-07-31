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الصين ترصد بؤر تفشٍ جديدة لكورونا

Category: عربي ودولي

Date: 2021-07-31T05:44:51+0000
الصين ترصد بؤر تفشٍ جديدة لكورونا

شفق نيوز / أعلنت السلطات الصحية في الصين، يوم السبت، أن البلاد تشهد أسوأ انتشار لفيروس كورونا في الصين منذ شهور.

وقالت السلطات إن "الوباء امتد إلى جزئين آخرين من البلاد، بما في ذلك مدينة ضخمة مترامية الأطراف يبلغ عدد سكانها 31 مليون شخص".

وأبلغت لجنة الصحة الوطنية عن 55 حالة إصابة جديدة في مناطق تشمل مقاطعة فوجيان وبلدية تشونغتشينغ، بالإضافة إلى المقاطعات الأربع وبكين التي تشهد تفشيا بالفعل لمتغير دلتا، بحسب وكالة فرانس برس.

وربطت السلطات الصحية أكثر من 200 إصابة على مستوى البلاد بمجموعة إصابات في مقاطعة جيانغسو الشرقية، حيث ثبتت إصابة تسعة عمال نظافة في مطار دولي بمدينة نانجينغ يوم 20 تموز، وقد أمرت السلطات بإغلاق مناطق الجذب السياحي في المدينة.

يشار إلى أن الصين كانت قد تفاخرت سابقًا بنجاحها في القضاء على الوباء داخل حدودها بعد فرض أول إغلاق للفيروس في العالم، أوائل عام 2020، لكن التفشي الأخير للوباء بسبب متغير دلتا يضع هذا النجاح في خطر.

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