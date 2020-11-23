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الصين تشجع مواطنيها على إنجاب "أكبر" عدد من الأطفال

Category: عربي ودولي

Date: 2020-11-23T10:00:56+0000
الصين تشجع مواطنيها على إنجاب "أكبر" عدد من الأطفال

شفق نيوز/ أفادت وسائل الإعلام الرسمية الصينية، بأن بكين تعتزم تطبيق إجراءات جديدة لتشجيع زيادة المواليد والتصدي للشيخوخة في إطار خطتها الخمسية الجديدة 2021-2025.

ونقلت صحيفة "تشاينا ديلي الرسمية" عن خبراء قولهم إن الصين ستقدم دعما ماليا وسياسيا كبيرا لتشجيع الأزواج على إنجاب عدد أكبر من الأطفال.

وقالت نائبة رئيس جمعية السكان الصينية يوان شين، إنه "سيتم تطبيق سياسات سكانية أكثر شمولا لتحسين الخصوبة ونوعية القوى العاملة والتركيبة السكانية".

وطبقت الصين "سياسة الطفل الواحد" عام 1978 قائلة إن الزيادة السكانية السريعة ولا سيما في الريف تقوض الجهود المبذولة للحد من الفقر وتنمية الاقتصاد.

ولكن أكثر دول العالم سكانا قررت عام 2016 تخفيف القيود والسماح للأزواج بإنجاب طفل ثان في محاولة لمعالجة الزيادة السريعة في تعداد كبار السن بالإضافة إلى انكماش القوة العاملة، ويقول بعض الخبراء إنه يجب الآن إلغاء جميع القيود بالكامل.

ويقول علماء السكان إن عدد المواطنين الذين تبلغ أعمارهم ستين عاما فأكثر بلغ 254 مليونا بنهاية العام الماضي أي ما يعادل 18.1 في المئة من السكان، ويقولون إنه من المتوقع أن يرتفع العدد إلى 300 مليون بحلول عام 2025 و400 مليون بحلول عام 2035 مما يشكل ضغطا كبيرا على نظام الرعاية الصحية والاجتماعية في البلاد.

ويتوقع علماء السكان أيضا أنه طبقا للاتجاهات الحالية فقد ينخفض عدد الأشخاص في سن العمل 200 مليون بحلول عام 2050.

وعلى الرغم من تخفيف سياسة الطفل الواحد عام 2016 فقد انخفض عدد المواليد الأحياء بالنسبة لكل ألف شخص إلى مستوى قياسي بلغ 10.48 العام الماضي نزولا من 10.94 في 2018.

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