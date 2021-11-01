سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الصين: تسجيل 92 إصابة جديدة بكورونا

Category: عربي ودولي

Date: 2021-11-01T05:11:11+0000
الصين: تسجيل 92 إصابة جديدة بكورونا

شفق نيوز/ أعلنت اللجنة الصحية في الصين، اليوم الاثنين، عن تسجيل 92 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، ارتفاعا من 71 في اليوم السابق.

وذكرت اللجنة في بيان أن 59 من الإصابات الجديدة محلية، ارتفاعا من 48 إصابة قبل يوم.

وقالت إن عدد الإصابات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض بلغ 24، ارتفاعا من 23 قبل يوم. ولا تصنف الصين تلك الإصابات على أنها حالات إصابة مؤكدة.

وأعلنت اللجنة أمس الأحد أن موجة التفشي الأخيرة لفيروس كورونا في الصين امتدت إلى 14 مقاطعة، حيث تم تسجيل حالات إصابة محلية العدوى وحالات بدون أعراض خلال الـ14 يوما الماضية.

ويبلغ حاليا إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي 97243 ، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.

related

الصين تعلن شفاء 87.9% من مجمل المصابين بفيروس كورونا

Date: 2020-03-20 08:54:26
الصين تعلن شفاء 87.9% من مجمل المصابين بفيروس كورونا

تعرف على قائمة الدول التي سجلت إصابات بفيروس كورونا

Date: 2020-01-28 16:07:40
تعرف على قائمة الدول التي سجلت إصابات بفيروس كورونا

المخابرات الأمريكية تكشف "سراً خطيراً" عن ظهور كورونا في الصين

Date: 2021-05-24 05:33:21
المخابرات الأمريكية تكشف "سراً خطيراً" عن ظهور كورونا في الصين

شفاء نحو 90% من المصابين بفيروس "كورونا" في الصين

Date: 2020-03-23 07:58:40
شفاء نحو 90% من المصابين بفيروس "كورونا" في الصين

وفيات فيروس "كورونا" في الصين يتخطى حاجز الألف

Date: 2020-02-11 06:36:37
وفيات فيروس "كورونا" في الصين يتخطى حاجز الألف

للمرة الأولى.. إصابات كورونا خارج الصين أكثر من داخلها

Date: 2020-02-27 09:26:25
للمرة الأولى.. إصابات كورونا خارج الصين أكثر من داخلها

لقاحات كورونا مزيفة.. الصين تلقي القبض على عصابة لبيع المضادات

Date: 2021-02-02 09:23:11
لقاحات كورونا مزيفة.. الصين تلقي القبض على عصابة لبيع المضادات

الصين تسجل رقماً قياسياً جديداً لضحايا "كورونا"

Date: 2020-02-01 07:21:42
الصين تسجل رقماً قياسياً جديداً لضحايا "كورونا"