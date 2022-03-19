الصين.. تسجيل أول حالتي وفاة بكورونا منذ أكثر من عام

شفق نيوز/ سجل بر الصين الرئيسي أول حالتي وفاة بسبب فيروس كورونا منذ أكثر من عام، اليوم السبت، وذلك حسبما ذكر منشور على موقع اللجنة الوطنية للصحة بالصين على الإنترنت.

وحدثت حالتا الوفاة في منطقة جيلين بشمال شرق الصين على الحدود مع كوريا الشمالية وروسيا، حيث تشكل أعداد الإصابات أكثر من ثلثي إجمالي الإصابات المحلية.

وسجلت الصين حالتي وفاة في عام 2021 كله مع تسجيل آخر حالة في 25 يناير.

وأعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين في وقت سابق السبت أن البر الرئيسي سجل 2228 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا يوم الجمعة مقابل 2416 في اليوم السابق.

وقالت اللجنة إن 2157 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محليا، مقابل 2388 في اليوم السابق.

تشهد الصين بكاملها حاليا أسوأ تفشٍّ لكوفيد منذ الموجة الأولى التي اكتُشِفت نهاية 2019، بحسب فرانس برس.

وسجلت الصين 1823 إصابة جديدة لم تظهر عليها أعراض مقابل 1904 في اليوم السابق. ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها إصابات مؤكدة.

وأمر الرئيس الصيني الخميس بمواصلة استراتيجيّة "صفر كوفيد" المتشدّدة التي سمحت لبلاده بأن تحصر عدد الوفيات على أراضيها بأقلّ من خمسة آلاف منذ بدء الجائحة.

وقال شي جينبينغ الخميس، وفق ما نقلت عنه شبكة "سي سي تي في" الرسميّة، "علينا دومًا مواصلة منح أولويّة للناس وحياتهم والتمسّك بالدقّة العلميّة وبسياسة صفر (كوفيد) الديناميكيّة ووضع حدّ لتفشي الجائحة في أقرب وقت".

وأكّد خلال اجتماع لكبار القادة الصينيّين أنّ على بلاده "رفع مستوى الوقاية والمكافحة الدقيقة علميًا ومواصلة تحسين تدابير مكافحة الأمراض".

لكن متحور أوميكرون السريع الانتشار يمثل تحديا كبيرا لاستراتيجية "صفر كوفيد"، ما دفع السلطات إلى فرض إغلاق في مدن عدّة بما فيها شنجن التي تُعتبر مركزًا للتكنولوجيا في جنوب البلاد ويقطنها نحو 17,5 مليون شخص.

وأنشأت مقاطعة جيلين التي سجلت آلاف الإصابات خلال الأسبوع الماضي، ثمانية "مستشفيات موقتة" ومركزين للحجر الصحي لكبح الزيادة في الإصابات.