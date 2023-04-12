الصين تسجل أول وفاة بشرية بمتحور جديد من أنفلونزا الطيور

شفق نيوز/ أفادت منظمة الصحة العالمية، يوم الأربعاء، بأن امرأة صينية أصبحت أول حالة وفاة بشرية من نوع من إنفلونزا الطيور تندر الإصابة به بين البشر، لكن السلالة لم تنتشر فيما يبدو بين السكان.

وقالت المنظمة في بيان صدر في وقت متأخر من أمس الثلاثاء أن المرأة (56 عاما) من إقليم قوانغدونغ هي الحالة الثالثة المعروف إصابتها بإنفلونزا "إتش3 إن8"، وهي نوع فرعي من إنفلونزا الطيور.

وكانت الحالتان الأخريان في الصين أيضا وجرى تسجيلهما العام الماضي.

وكان مركز قوانغدونغ الإقليمي لمكافحة الأمراض والوقاية منها قد أعلن حالة الإصابة الثالثة في أواخر الشهر الماضي، لكنه لم يذكر تفاصيل حول وفاة المرأة.

وذكرت منظمة الصحة إن المرأة كانت تعاني من عدة أمراض وكانت تتعامل كثيرا مع الطيور الحية.