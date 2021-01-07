سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الصين تسجل أكبر زيادة في إصابات كورونا اليومية في 5 شهور

Category: عربي ودولي

Date: 2021-01-07T06:34:20+0000
الصين تسجل أكبر زيادة في إصابات كورونا اليومية في 5 شهور

شفق نيوز/ سجلت الصين يوم الخميس أكبر زيادة يومية في إصابات فيروس كورونا، منذ أكثر من خمسة أشهر، تتصدرها زيادة الإصابات في إقليم خبي المحيط بالعاصمة بكين.

وسجل الإقليم 51 من بين 52 إصابة محلية أعلنت عنها اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الخميس، مقارنة مع 20 حالة سجلت في الإقليم في اليوم السابق.

وقالت اللجنة إن إجمالي الإصابات الجديدة المسجلة في الصين بلغ 63 مقارنة بـ 32 في اليوم السابق، في أكبر زيادة في الحالات اليومية منذ 30 من يوليو الماضي عندما تم تسجيل 127 حالة.

وذكرت اللجنة أنها سجلت أيضا 79 حالة إصابة خالية من الأعراض، صعودا من 64 في اليوم السابق، ولا تعتبر الصين مثل هذه الإصابات حالات مؤكدة.

ووصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بكوفيد-19 في الصين منذ بدء تفشي الوباء في أواخر عام 2019 إلى 87278 ، بينما لا يزال عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.

related

إعلان نتيجة فحص ترامب لفيروس كورونا

Date: 2020-03-15 07:10:45
إعلان نتيجة فحص ترامب لفيروس كورونا

الهند تنتج 100 مليون جرعة من اللقاح الروسي

Date: 2020-11-27 08:26:32
الهند تنتج 100 مليون جرعة من اللقاح الروسي

إسرائيل تحجر 282 شخصاً خوفا من إصابتهم بكورونا

Date: 2020-02-23 14:02:37
إسرائيل تحجر 282 شخصاً خوفا من إصابتهم بكورونا

أوروبا تعزل نفسها مجدداً بعد "مسار مقلق"

Date: 2020-10-16 05:15:02
أوروبا تعزل نفسها مجدداً بعد "مسار مقلق"

الصين تسجل رقماً قياسياً جديداً لضحايا "كورونا"

Date: 2020-02-01 07:21:42
الصين تسجل رقماً قياسياً جديداً لضحايا "كورونا"

كورونا يخطف نائب رئيس وزراء أوزبكستان

Date: 2020-09-20 12:55:23
كورونا يخطف نائب رئيس وزراء أوزبكستان

لغاية الآن .. 3 دول عربية لم تعلن رسميا عن إصابات بكورونا

Date: 2020-03-21 10:06:45
لغاية الآن .. 3 دول عربية لم تعلن رسميا عن إصابات بكورونا

للمرة الأولى.. إصابات كورونا خارج الصين أكثر من داخلها

Date: 2020-02-27 09:26:25
للمرة الأولى.. إصابات كورونا خارج الصين أكثر من داخلها