الصين تسجل قفزة تاريخية في الاقتصاد مع تراجع أعداد السكان

شفق نيوز- بكين

سجّل الناتج المحلي الإجمالي الصيني نمواً بنسبة 5% خلال عام 2025، متجاوزاً حاجز 20 تريليون دولار، وفقاً لبيانات المكتب الوطني للإحصاء الصادرة اليوم الاثنين.

وأظهرت البيانات أن الناتج المحلي الإجمالي لجمهورية الصين الشعبية بلغ في نهاية عام 2025 نحو 140.187 تريليون يوان، أي ما يعادل 20.01 تريليون دولار أميركي، بزيادة نسبتها 5% مقارنة بالعام الذي سبقه.

وعلى الصعيد الربعي، سجّل الناتج المحلي الإجمالي نمواً سنوياً بنسبة 5.4% في الربع الأول، و5.2% في الربع الثاني، و4.8% في الربع الثالث، و4.5% في الربع الرابع من عام 2025.

ووفقاً للتوقعات الرسمية الصادرة عن السلطات الصينية، كان من المقدّر أن يبلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين حوالي 5% في عام 2025.

وفي السياق السكاني، انخفض عدد سكان الصين للعام الرابع على التوالي، وبوتيرة أسرع من المسجلة في عام 2024.

وأفاد المكتب الوطني للإحصاء بأن إجمالي عدد السكان في الصين تراجع بمقدار 339 مليون نسمة ليصل إلى 1.405 مليار نسمة في عام 2025.