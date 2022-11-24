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الصين تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بكورونا منذ 2019

Category: عربي ودولي

Date: 2022-11-24T04:58:35+0000
الصين تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بكورونا منذ 2019

شفق نيوز/ قالت لجنة الصحة الوطنية الصينية يوم الخميس، إن الصين سجلت 31,656 حالة جديدة من كوفد-19، وهو أعلى عدد من الأشخاص المصابين يوميا منذ بداية الوباء في عام 2019.

وبينت اللجنة أنها اكتشفت 31,656 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الأربعاء، منها 27,646 حالة بدون أعراض.

وسُجل أكبر عدد من الحالات في مقاطعة قوانغدونغ الجنوبية، وكذلك في بلديتي بكين وتشونغتشينغ.

وتم تسجيل الذروة السابقة للإصابة بفيروس كورونا في الصين في منتصف أبريل/ نيسان عندما تجاوزت الزيادة اليومية في الإصابات الجديدة 29400.

ومنذ بداية الوباء، تم تسجيل حوالي 297,516 حالة إصابة بفيروس كورونا في البر الرئيسى للصين، وتوفي 5232 شخصا بسبب الفيروس.

واليوم الخميس، شدد عدد من المدن الكبرى في الصين القيود المتعلقة بفيروس كورونا وسط ارتفاع جديد في معدل الإصابة.

وتلتزم الصين بسياسة عدم التسامح مطلقا مع كوفد -19 منذ بداية الوباء، والتي تنص على إدخال تدابير رقابة صارمة وإنفاذ عمليات الإغلاق في المقاطعات والمدن حتى مع انخفاض معدل الإصابة بالمرض نسبيا.

وتدهور الوضع الوبائي في الصين في الأشهر الأخيرة بسبب العديد من تفشي كوفد-19 محليا، مما دفع عددا من المدن، بما في ذلك شنغهاي، إلى الإغلاق وإجبار الناس على الخضوع لاختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل يوميا.

 

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