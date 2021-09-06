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الصين تسجل "صفر" اصابات بفيروس كورونا

Category: عربي ودولي

Date: 2021-09-06T10:22:48+0000
الصين تسجل "صفر" اصابات بفيروس كورونا

شفق نيوز/ أعلنت لجنة الصحة الوطنية الصينية، اليوم الإثنين، عدم تسجيل أي اصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19" على المستوى المحلي.

وقالت اللجنة، وفق وسائل اعلام صينية، إنها سجلت 18 إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ 24 ساعة الماضية، مبينة أن جميع الإصابات قادمة من الخارج، حيث لم تسجل أي إصابات محلية، أو اي حالات وفاة بالفيروس.

كما أفادت وكالة "شينخوا" الصينية بأنه تم في البلاد إجراء 2.01 مليار تطعيم للسكان بلقاحات فيروس كورونا بين جرعة وجرعتين، حتى الجمعة.

وتسعى الصين إلى تطعيم 70 إلى 80 في المئة من سكانها بحلول منتصف العام المقبل، وفقا للمركز الصيني للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.

وبدأت الصين برنامج التطعيم في ديسمبر: كانون الثاني الماضي، مع إعطاء الأولوية للمجموعات الأكثر عرضة للخطر وبينهم العاملون في المجال الطبي، ومن يعملون أو يدرسون في الخارج.

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