الصين ترفض دعوة ترمب لوقف شراء النفط الروسي

شفق نيوز- واشنطن

أعلنت السفارة الصينية في واشنطن، يوم الخميس، أن الصين ترفض أي شكل من أشكال الإكراه أو الضغط، وذلك ردا على دعوة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لوقف شراء النفط الروسي.

وقال المتحدث باسم السفارة الصينية ليو بينغيو: "ترفض الصين بشدة أي عقوبات أحادية الجانب غير قانونية، وتوسيع نطاق الاختصاص القضائي، وأي شكل من أشكال الإكراه أو الضغط".

وأضاف الدبلوماسي الصيني، أن "التعاون داخل المجتمع الدولي، بما في ذلك بين الصين وروسيا، معقول ومشروع في إطار القانون الدولي، ولا يضر بمصالح الأطراف الثالثة، ويجب احترامه وحمايته".

وكان ترمب، أكد أمس الأربعاء، بأن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أكد له أن الهند لن تشتري النفط الروسي، ودعا الصين إلى اتباع نفس الموقف.

وقالت السفارة الصينية، بحسب "نوفوستي"، إن "الصين مستعدة لحرب تجارية مع الولايات المتحدة، لكنها لا تزال منفتحة على المفاوضات، مشددة على أنه الولايات المتحدة لا يمكنها المطالبة بتسوية النزاع التجاري بينما تواصل التهديد بفرض رسوم جمركية".