الصين ترفض دعوات الغرب لخفض التصعيد وتواصل المناورات العسكرية في محيط تايوان

شفق نيوز/ واصل الجيش الصيني تنفيذ مناورات عسكرية، الاثنين، بالقرب من تايوان، ضاربا عرض الحائط دعوات الغرب إلى خفض التصعيد.

وجاء في بيان صادر عن قيادة الجيش الشرقية، نقلته فراس برس: "جيش التحرير الشعبي... يواصل تنفيذ مناورات عسكرية في المجالين البحري والجوي في محيط تايوان، مع التركيز على عمليات مشتركة لصد الغواصات والهجمات في البحر".

وكان يفترض أن تنهي الصين، الأحد، أوسع مناورات عسكرية تنفذها في محيط تايوان، ردا على زيارة بيلوسي التي حصلت خلال الأسبوع الماضي. وقالت وزارة النقل في تايوان، الأحد، إن الرحلات عبر مجالها الجوي استؤنفت تدريجيا، إذ أن أغلب الإشعارات بشأن التدريبات العسكرية الصينية بالقرب من الجزيرة "لم تعد سارية".

وأضافت الوزارة في بيان أن تايوان ستواصل مع ذلك توجيه الطائرات والسفن بالابتعاد عن التدريبات العسكرية الصينية قبالة ساحلها الشرقي حتى الساعة العاشرة من صباح الاثنين بالتوقيت المحلي.

ونفذ الجيش الصيني نفذ أوسع مناورات عسكرية في تاريخه، حاشدا لها طائرات وسفنا حربية وصواريخ باليستية في سياق ما اعتبره محللون محاكاة لحصار تايوان واجتياحها، بحسب فرانس برس.