الصين ترغب بـ"ربط الزر الأول بشكل صحيح" في العلاقة مع أمريكا

شفق نيوز - بغداد/ الصين

كشف وزير الخارجية الصيني وانغ يي، يوم الخميس، عن رغبة في إيجاد طريقة لإعادة بناء الثقة بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية، وإيجاد الطريق الصحيح للتعايش بين هاتين القوتين العالميتين.

وشدد وانغ خلال لقاء جمعه بأستاذ العلاقات الدولية في جامعة هارفارد غراهام أليسون في بكين، على أهمية إعادة بناء الثقة وتنظيم العلاقات الثنائية بين البلدين على أسس ثابتة ومستقرة.

ونقل الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الصينية، عن وانغ قوله إن معالجة الخلل الجوهري في الإدراك المتبادل بين الجانبين تمثل خطوة أولى ضرورية.

وأكد أن "ربط الزر الأول بشكل صحيح" في العلاقات الصينية-الأمريكية يعد مفتاحا لتطوير مسار إيجابي للتعاون المستقبلي.

كما أكد وانغ أن الصين تلتزم بثلاثة مبادئ أساسية في علاقاتها مع الولايات المتحدة، وهي الاحترام المتبادل، والتعايش السلمي، والتعاون المربح للطرفين، مشيرا إلى أهمية بناء سردية جديدة تنظم التفاعل والتبادل بين القوتين العالميتين في المرحلة المقبلة.