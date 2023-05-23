الصين ترد على مجموعة السبع: لن تنجحوا في استغفال العالم

شفق نيوز/ ردت المتحدثة باسم الخارجية الصينية هوا تشون ينغ، يوم الثلاثاء، على وصف مجموعة السبع لبلادها بأنها "تهديد"، مشددة على أن هذه المجموعة من الدول لن تتمكن من "استغفال العالم" بينما تنتهك هي نفسها القانون الدولي.

وكتبت هوا تشون ينغ عبر "تويتر": "لقد وصف بعض أعضاء مجموعة السبع الصين بأنها أكبر تهديد للأمن والازدهار العالميين.. بجد؟".

وأشارت الدبلوماسية إلى أن الصين هي "المحرك الأول" للاقتصاد العالمي، "حيث تساهم في النمو أكثر من جميع أعضاء مجموعة السبع مجتمعة"، كما أنها الشريك التجاري الرئيس لأكثر من 140 دولة في العالم وثاني أكبر مساهم في تمويل عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام.

وتابعت: "إذا كانت الصين تشكل تهديدا، فمن هم بعض أعضاء مجموعة السبع الذين يشنون حروبا على دول ذات سيادة، ويطيحون بالحكومة الشرعية في دول أخرى، وينسحبون من الاتفاقيات متعددة الأطراف ويجبرون الدول الأخرى على قطع سلاسل التوريد؟"، مضيفة أن "العالم الحقيقي لا يمكن استغفاله وغسل دماغه".

ونشرت الدبلوماسية رسما بيانيا (إنفوغرافيك) يشير إلى الاتفاقيات الدولية التي انسحبت منها الولايات المتحدة في السنوات الأخيرة، معلقة "مجرد تذكير بكيفية التزام الولايات المتحدة بالقواعد الدولية".

ومن بين الاتفاقيات والمنظمات التي ذكرتها، اتفاقية باريس للمناخ، واليونسكو، ومعاهدة الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى، ومعاهدة الأجواء المفتوحة وغيرها.

المصدر: نوفوستي/ RT