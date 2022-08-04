الصين ترد على زيارة بيلوسي بتوجيه "ضربات دقيقة" لشرقي تايوان

شفق نيوز / بدأ الجيش الصيني، اليوم الخميس، إجراء مناورات عسكرية بالذخيرة الحية حول تايوان كرد على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، إلى الجزيرة التي تتمتع حاليا بحكم ذاتي.

ووفقا لقناة(CCTV) الصينية الرسمية ونقلته (سي أن أن عربية)، فقد أعلنت قيادة المنطقة الشرقية من الجيش الصيني إجراء تدريبات عسكرية بالذخيرة الحية بعيدة المدى في مضيق تايوان، ووجهت ضربات دقيقة لمناطق محددة في الجزء الشرقي من المضيق وحققت النتائج المرجوة.

وأضافت بكين أن "المناورات العسكرية بالذخيرة الحية في 6 مناطق حول تايوان ستستمر 3 أيام حتى الأحد المقبل، محذرة السفن والطائرات كافة من دخول هذه المناطق".

وبينت الوكالة الامريكية أن "بعض المناطق التي ذكرتها بكين يبد أنها تقع داخل المياه الإقليمية التايوانية، وأقرب نقطة فيها تبعد أقل من 16.2 كيلومتر عن جزيرة تايوان".

وتابعت وكالة (سي أن أن عربية) أن "بعد نهاية زيارة بيلوسي إلى تايوان أعلنت القيادة الشرقية للجيش الصيني أنها ستبدأ مناورات عسكرية حول الجزيرة فورا، في إطار ردها على موجة الغضب الواسعة إزاء رد الصين على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي إلى الجزيرة".