الصين ترد على "أزمة الليزر" في البحر الأحمر

شفق نيوز- بكين

ردت الصين، على الاتهامات الألمانية، باستهداف طائرة عسكرية بأشعة ليزر من سفينة صينية، حيث أكدت بكين عدم وقوع الحادثة.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصنينية، ماو نينغ، في مؤتمر صحفي: "على الطرفين اعتماد موقف عملي وتعزيز التواصل في الوقت المناسب، وتجنب سوء الفهم والتقدير".

وأوضحت ماو أن السفن الصينية تنفذ مهام مرافقة في خليج عدن والمياه الصومالية "مساهمة بذلك في أمن الممرات الملاحية الدولية".

واتهمت وزارة الخارجية الألمانية، أمس الثلاثاء، الجيش الصيني "باستخدم الليزر لاستهداف طائرة ألمانية خلال عملية "أسبيدس" التابعة للاتحاد الأوروبي في البحر الأحمر".

ونشرت الخارجية الألمانية على منصة "إكس" بيانًا جاء فيه: "تم استدعاء السفير الصيني إلى الوزارة"، مؤكدة أن "تهديد الأفراد الألمان والتدخل في العملية غير مقبول تماما".

وعملية "أسبيدس" هي عملية عسكرية بحرية أطلقها الاتحاد الأوربي، في 19 شباط/ فبراير 2024، تقودها إيطاليا لحماية السفن من الهجمات التي تشنها جماعة أنصار الله اليمنية على السفن المرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر ولحماية الملاحة الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن ومضيق باب المندب ومضيق هرمز والخليج العربي.

وأعلنت المهمة البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي، عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، مؤخرا، أن الكابتن البحري الإيطالي أندريا كوونداماتيو تسلم قيادة فرقة العمل من سلفه اليوناني، العميد البحري ميخائيل بانتوفاكيس، الذي قاد الفرقة منذ فبراير 2025.

ووفقاً لمهمة "أسبيدس"، فقد دعم العميد بانتوفاكيس، خلال فترة قيادته التي امتدت خمسة أشهر، التزام الاتحاد الأوروبي بحماية حرية الملاحة، وأمن البحارة، وتأمين تدفق السلع العالمية.