الصين ترد على الصحة العالمية: كورونا ما يزال يمثل خطراً على البشر

شفق نيوز/ أكدت لجنة خبراء التعامل مع كورونا في الصين، يوم السبت، أن الوباء ما زال يشكل خطراً على الصحة على الرغم من إنهاء منظمة الصحة العالمية حالة الطوارئ.

وقال رئيس لجنة خبراء التعامل مع كوفيد التابعة للجنة الصحة الوطنية، ليانغ وانيان، إن إنهاء حالة الطوارئ لا يعني أن كورونا سيختفي لكن يمكن الآن السيطرة على تأثيره بشكل فعال.

وأضاف "الصين ستواصل مراقبة تحورات الفيروس وتعزيز اللقاحات بين المجموعات الأكثر عرضة للخطر والتطلع إلى تحسين قدرات العلاج من المرض".

وأنهت منظمة الصحة العالمية أمس الجمعة، أعلى مستوى من التأهب لكورونا بعد أكثر من 3 سنوات من إعلانها الأصلي، قائلة إنه يتعين على الدول الآن التعامل مع الفيروس سواء بسواء مع الأمراض المعدية الأخرى.

وتمسكت الصين بسياسة "صفر كوفيد" لفترة طويلة بعد أن بدأت معظم الدول في التعايش مع الفيروس ولم تبدأ في التخلي عن سياساتها التقييدية سوى في أواخر عام 2022.

وفي شباط/ فبراير الماضي أعلن كبار القادة في الصين تحقيق "انتصار حاسم" ضد كوفيد وسجلوا أدنى معدل وفيات في العالم لكن خبراء شككوا في بيانات الصين.