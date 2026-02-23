الصين تدعو واشنطن إلى إلغاء الرسوم الجمركية الأحادية

شفق نيوز- بكين

أعلنت وزارة التجارة الصينية، يوم الاثنين، في تعليق لها على قرار المحكمة العليا الأميركية، أن الصين تدعو الولايات المتحدة إلى إلغاء الرسوم الجمركية الأحادية المفروضة على شركائها التجاريين.

وجاء في بيان الوزارة: "تدعو الصين الولايات المتحدة إلى إلغاء التدابير الجمركية الأحادية ذات الصلة المفروضة على شركائها التجاريين".

وكانت قد أعلنت المحكمة العليا الأميركية، الجمعة الماضية، أن قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة، الذي استند إليه الرئيس الأميركي دونالد ترمب، لفرض رسوم جمركية على الواردات، لا يخوله القيام بذلك.

من ناحيته، وصف ترمب الحكم بأنه "مخيب للآمال للغاية"، واتهم المحكمة بالتأثر بـ"مصالح أجنبية".

وأكد الرئيس الأميركي أن "جميع التعريفات الجمركية المتعلقة بالأمن القومي لا تزال سارية المفعول بالكامل، وأن القرار يتعلق تحديدا باستخدام تعريفات قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية".

كما زعم أن "تهديده بفرض رسوم جمركية أسهم في إنهاء العديد من النزاعات المسلحة ومنع نشوب حرب نووية بين الهند وباكستان".

وأضاف ترمب خلال مؤتمر صحفي: "استُخدمت الرسوم الجمركية أيضا لإنهاء 5 من الحروب الثمانية، لقد أنهيت ثمانية حروب، شئتم أم أبيتم، بما فيها حروب الهند وباكستان، وهي حروب كبيرة كان من الممكن أن تتحول إلى حروب نووية".