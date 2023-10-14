الصين تدعو أمريكا إلى لعب دور "مسؤول وبنّاء" لوقف الحرب بين إسرائيل وحماس

شفق نيوز/ دعت وزارة الخارجية الصينية، يوم السبت، الولايات المتحدة الأمريكية إلى لعب دور إيجابي في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي والتوصل إلى حل لوقف العنف بين الجانبين.

وقال وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، في اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن "على الولايات المتحدة أن تلعب عملياً دوراً بناءً ومسؤولاً لدفع القضية الفلسطينية إلى مسار يوصل إلى تسوية سياسية في أقرب وقت ممكن".

وكان الناطق باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، قال في وقت سابق اليوم، إن بلينكن، الذي زار السعودية، أجرى اتصالاً هاتفياً "مثمراً" مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي استغرق ساعة.

وطالب وزير الخارجية الأمريكي نظيره الصيني "الشريك القوي لإيران"، باستخدام نفوذ بكين من أجل استعادة الهدوء في الشرق الأوسط.

وتواصل إسرائيل هجومها على قطاع غزة لليوم الثامن على التوالي، حيث تقوم الطائرات الحربية بتوجيه غارات جوية على جميع أنحاء القطاع، مخلفة دماراً واسعاً في منازل المواطنين.

هذا وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، ارتفاع عدد الضحايا إلى أكثر من 2215 قتيل بينهم ما لا يقل عن 700 طفل و400 امرأة، وإصابة أكثر من 8800 مواطن بجراح مختلفة منهم أكثر من 2000 طفل و1400 امرأة.

يذكر أنه فجر يوم السبت 7 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس بدء عملية "طوفان الأقصى" مطلقة أكثر من 5 آلاف صاروخ من قطاع غزة، كما نفذ المقاتلون الفلسطينيون عمليات نوعية حيث اقتحموا عددا من مستوطنات الغلاف واشتبكوا بحرب شوارع مع القوات الإسرائيلية وقتلوا وجرحوا عددا منهم كما أسروا عددا من الجنود والمستوطنين، وسيطروا على آليات إسرائيلية.