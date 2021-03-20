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الصين تدعو أمريكا إلى إزالة تأثيرات سياسات ترامب وتجنب المشاكل

Category: عربي ودولي

Date: 2021-03-20T05:22:45+0000
الصين تدعو أمريكا إلى إزالة تأثيرات سياسات ترامب وتجنب المشاكل

دعت الصين في بيان عقب الاجتماع مع الولايات المتحدة في ألاسكا، السلطات الأمريكية إلى إزالة تأثيرات سياسات إدارة الرئيس السابق، دونالد ترامب، تجاه بكين وتجنب خلق مشاكل جديدة.

وقالت اللجنة الصينية التي شاركت في الحوار الاستراتيجي الصيني - الأمريكي، في ألاسكا، إنه "في السنوات القليلة الماضية، أضرت سياسات الإدارة الأمريكية السابقة، المعيبة للغاية والمعادية للصين، بشكل خطير بمصالح الصين والعلاقات الصينية الأمريكية. وقد اضطرت الصين إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة والضرورية لحماية سيادتها وأمنها ومصالحها التنموية".

وأضافت اللجنة في بيانها أنه خلال السنوات الماضية، وبسبب التضييق الذي لا أساس له على الحقوق والمصالح المشروعة للصين، واجهت العلاقات بين بكين وواشنطن صعوبات غير مسبوقة، وأضر هذا الوضع بمصالح شعبي البلدين وبالاستقرار والتنمية في العالم.

هذا وأعربت الصين عن استعدادها لتقوية الاتصالات الاستراتيجية مع الولايات المتحدة، وتعزيز التعاون متبادل المنفعة، وحل الخلافات بشكل مناسب، وتعزيز العلاقات الثنائية.

وأجرت الصين والولايات المتحدة حوارا استراتيجيا في أنكوراج (ألاسكا) يومي 18-19 مارس الجاري، شارك فيه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، ومستشار الرئيس للأمن القومي جيك سوليفان، وكذلك يانغ جيتشي رئيس مكتب لجنة الشؤون الخارجية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، ووزير الخارجية الصيني وانغ يي.

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