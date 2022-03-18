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الصين تدعو لـ"تقاسم" المسؤولية مع امريكا: النزاع ليس حلاً

Category: عربي ودولي

Date: 2022-03-18T15:35:39+0000
الصين تدعو لـ"تقاسم" المسؤولية مع امريكا: النزاع ليس حلاً

شفق نيوز/ أبلغ الرئيس الصيني شي جين بينغ، يوم الجمعة، نظيره الأمريكي جو بايدن، خلال مكالمة هاتفية أن "نشوب نزاع ليس من مصلحة أحد".

وأكد شي جين بينغ لبايدن، بحسب تلفزيون "سي سي تي في" الصيني الرسمي، أن "العلاقات بين الدول لا يمكن أن تصل إلى حد الأعمال العسكرية"، معتبرا أن "السلام والأمن هما الكنز الأثمن لدى الأسرة الدولية".

وشدد الرئيس الصيني على أنه "يتعين على الولايات المتحدة تقاسم المسؤولية مع الصين في الحفاظ على السلام العالمي".

يذكر أن المكالمة الهاتفية بين الرئيسين تأتي في ظل انتقادات أمريكية لبكين بشأن موقفها من العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

وكان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن قال إن بايدن سيهدد الجمعة نظيره الصيني بتدابير مضادة في حال قدمت الصين "دعما للهجوم الروسي" على أوكرانيا.

في المقابل، أكدت وزارة الخارجية الصينية أن مفتاح حل الأزمة الأوكرانية في أيدي الولايات المتحدة والناتو، آملة في أن تقف واشنطن حقا بجانب السلام والعدل في معظم الدول النامية بالعالم.

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