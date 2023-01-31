الصين تدعو الى انشاء منطقة حرة مع دول الخليج العربي بـ"أسرع وقت ممكن"

شفق نيوز / أعلنت الصين، اليوم الثلاثاء، عن رغبتها في توسيع العلاقات مع السعودية في مجالات مختلفة، فيما دعت الى انشاء منطقة حرة مع دول مجلس التعاون الخليجي في "أسرع وقت ممكن"

وقالت وكالة تاس الروسية إن "وزير الخارجية الصيني تشين غانغ دعا في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان آل سعود، إلى توسيع التعاون التجاري الاقتصادي بين الدولتين.

ونقلت وكالة شينخوا للأنباء عن الوزير الصيني: "على الجانبين الاستمرار لاحقا، في زيادة توسيع التعاون في العديد من المجالات، ومن بينها التجارة والاقتصاد والطاقة والبنية التحتية والاستثمار والتمويل والتكنولوجيا العالية وتطوير الاتصالات والتنسيق، كذلك الاستمرار في تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الصين ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والإسراع في إنشاء منطقة تجارة حرة بين الصين ودول المجلس في أسرع وقت ممكن".

وأشار الوزير الصيني إلى أن بلاده تقدر عالياً دعم المملكة في القضايا المتعلقة بالمصالح الرئيسية للصين، ومستعدة للتعاون مع الجانب السعودي في التمسك بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية وحماية القواعد الأساسية الأخرى للعلاقات الدولية.

وأضاف: "الصين مستعدة لتعزيز التنسيق والتعاون مع السعودية في الشؤون الإقليمية والدولية، وتعزيز السلام والاستقرار الإقليميين بشكل مشترك، وحماية المصالح المشتركة للدول النامية بشكل أفضل".

وفي كانون الأول الماضي، زار الرئيس الصيني شي جين بينغ، السعودية وشارك في القمة الصينية- العربية.

وخلال تلك القمة، قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إن الرياض وبكين تدرسان إمكانية إنشاء منطقة تجارة حرة بين الصين ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

المصدر: تاس