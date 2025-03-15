الصين تختبر سفن إنزال "ضخمة" تُذكّر بعمليات النورماندي في الحرب العالمية الثانية

شفق نيوز/ كشف تقرير لصحيفة "لوفيغارو" الفرنسية أن الصين تختبر سفن إنزال "ضخمة" في بحر الصين، تشكل "ميناء" متصلا شبيها بذلك الذي استخدمه الحلفاء أثناء عمليات الإنزال في نورماندي خلال الحرب العالمية الثانية.

ووفق التقرير تم الكشف عن بنائها في كانون الثاني/يناير الماضي في حوض بناء السفن في جنوب الصين، وتأتي هذه الخطوة تحسبا لغزو محتمل لتايوان.

وقال التقرير إنه "خارج حوض بناء السفن في قوانغتشو لبناء السفن الدولي في جزيرة لونج شيو، تشكل سفن الإنزال الثلاثة المهيبة، المتصلة ببعضها البعض، ميناءً طبيعيًا طويلًا يذكرنا بمرفأ آخر أقدم بكثير، وهو ميناء مولبيري، الذي سمح للحلفاء في أرومانش بتشكيل جسر لوجستي مع المملكة المتحدة أثناء عمليات الإنزال في نورماندي".

واعتبر التقرير أن هذه الخطوة الصينية يُنظر إليها بقلق، حيث من المفترض أن تشكل هذه السفن عنصرا أساسيا في حالة الغزو الصيني للجزيرة التي تطالب بها بكين، مشيرا إلى تصريحات للرئيس الصيني شي جين بينغ في وقت سابق بأنه سوف يتم "إعادة التوحيد" بالقوة إذا لزم الأمر.

وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها اختبار مركبات الإنزال هذه أثناء التدريبات، فقد انتشرت مقاطع فيديو لهذه الاختبارات على شبكات التواصل الاجتماعي الصينية WeChat وWeibo لمدة أسبوع.

وقال داميان سيمون، الباحث في مجال الاستخبارات الجغرافية، إنه يستطيع تأكيد أن التدريبات جرت في الفترة ما بين 4 و11 آذار/مارس الجاري.

وتم رصد هذه المنشآت التي يصل طولها إلى 180 مترا، لأول مرة في يناير 2025 حيث يمكن رؤية ما يصل إلى 5 أنواع مختلفة في مراحل البناء. ويقدر محللون في الشؤون العسكرية البحرية أن تكون الصين بصدد إنشاء 7 من هذه السفن.